Banca Mediolanum, investire in azioni per fronteggiare la crisi

Banca Mediolanum, investire in azioni per fronteggiare la crisi

Guardare con fiducia al futuro malgrado i tanti fattori di crisi sui mercati, e investire sull'economia reale per cogliere le opportunità che si aprono anche nei momenti di crisi. È il messaggio lanciato da Banca Mediolanum che al Centro congressi "La Nuvola", a Roma, ha riunito circa 300 partner per l'incontro dedicato al tema "Mercati finanziari, quale futuro per i nostri risparmi?". col/fsc/gsl