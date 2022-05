ROMA (ITALPRESS) – Inaugurato a Roma un nuovo Family Banker Office di Banca Mediolanum in via Ufente, 1/3, angolo Corso Trieste. Presenti al taglio del nastro, oltre ad autorità locali, civili e religiose, il presidente di Banca Mediolanum, Giovanni Pirovano, e il Regional Manager per il Centro-Sud della banca, Costante Turchi. La nuova apertura si inserisce nella volontà da parte di Banca Mediolanum di investire ulteriormente nella Capitale attraverso una nuova presenza concreta che sia di riferimento per i risparmiatori romani. L’obiettivo è offrire loro una consulenza finanziaria mirata a valorizzare il risparmio e il patrimonio delle famiglie, con l’attenzione che da sempre la banca rivolge alle persone e ai loro progetti di vita. Un’attenzione analoga è rivolta anche alle eccellenze imprenditoriali della città e della regione alle quali la banca offre un approccio integrato di servizio, funzionale al loro sviluppo. Il nuovo Family Banker Office è guidato dal manager territoriale Fabio De Murtas.

La Banca opera già a Roma con 12 uffici e 210 consulenti finanziari, mentre nella regione Lazio è presente con 34 uffici e oltre 450 consulenti finanziari. “Banca Medionalum considera Roma come una città di adozione dopo Milano. Questa è una zona dove vivono molti nostri clienti importanti, è stato un sogno poter aprire in questo luogo meraviglioso – ha dichiarato il presidente Pirovano -. Le filiali vecchio stampo, che erano luoghi di svolgimento delle funzioni amministrative, sono destinate progressivamente a chiudere. I Family Banker Office di Mediolanum sono luoghi posizionati in punti di facile accessibilità dove il cliente trova accoglienza e può ottenere l’assistenza per tutti i suoi bisogni, in un orario molto più ampio rispetto alle tradizionali filiali”.

