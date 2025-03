Banca Mediolanum, inaugurato a Terni il secondo ufficio dei consulenti

TERNI (ITALPRESS) - Si rafforza la presenza di Banca Mediolanum in Umbria con l’inaugurazione del secondo ufficio dei consulenti finanziari in via Cavour, a Terni. La nuova apertura si inserisce nella volontà di investire ulteriormente nel territorio umbro, dove la Banca opera da sempre f04/mgg/gtr