MILANO (ITALPRESS) – Banca Mediolaum entra nel MIB ESG – il nuovo indice Enviromental, Social and Governance, lanciato oggi da Euronext e Borsa Italiana – che coniuga la misurazione della performance economica con gli impatti ESG, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

La composizione dell’indice si basa sull’analisi da parte di Vigeo Eiris, società di Moody’s ESG Solutions, che valuta le performance ESG degli emittenti. La metodologia alla base dell’indice prevede una graduatoria delle migliori 40 società sulla base di criteri ESG, selezionate tra le 60 italiane più liquide, escludendo quelle coinvolte in attività non compatibili con investimenti ESG. Le componenti dell’indice sono poi ponderate in base alla capitalizzazione del flottante di mercato.

L’indice MIB ESG rappresenta un contributo fondamentale alla crescente domanda di strumenti di investimento sostenibili e dimostra il forte impegno nella transizione ESG verso un sistema finanziario sostenibile e responsabile a livello globale.

“Essere sostenibili per Banca Mediolanum è un impegno concreto che permea l’intero agire di tutti noi a partire dalla nostra strategia fondata sulla responsabilità economica, responsabilità verso i clienti, verso i collaboratori, verso l’ambiente e la collettività” commenta Oscar Di Montigny, Chief Innovability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum. “Il nostro è un percorso iniziato da lungo tempo ed essere riconosciuti tra le 40 aziende che compongono l’indice MIB ESG, oltre a renderci onorati, ci fornisce un’ulteriore conferma che le scelte di governance adottate e la nostra attitudine all’Humanovability ci permetteranno di progredire in questo percorso come innovatori consapevoli che usano l’intelligenza non solo per crescere ma anche per elevare l’umanità guidandola con mente imprenditoriale, cuore sociale e anima ecologica”.

