ROMA (ITALPRESS) – Illimity Bank S.p.A. ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la certificazione di Great Place to Work Italia ed è stata inclusa per la prima volta nella classifica di Best Workplaces in Europe 2021, che seleziona in Europa le migliori aziende per le quali lavorare. In dettaglio, il Gruppo si è classificato al 14esimo posto tra le aziende europee con più di 500 dipendenti, categoria in cui figurano solo due aziende italiane. Per realizzare la classifica, Great Place to Work ha ascoltato il punto di vista di oltre 1.000.000 collaboratori in 36 Paesi, in rappresentanza di oltre 3.000 organizzazioni. La certificazione Great Place to Work, invece, è stata ottenuta in seguito ai risultati dell’analisi di clima aziendale, che ha coinvolto gli oltre 700 dipendenti del Gruppo attraverso un sondaggio. I dati raccolti evidenziano una percezione particolarmente positiva dell’ambiente di lavoro considerato eccellente dall’82% dei dipendenti e un Trust Index dell’80%.

In particolare, il Trust Index riassume la percentuale di risposte positive espresse dai dipendenti in cinque ambiti con riferimento al clima aziendale: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione. Questi giudizi sono stati espressi in egual misura da uomini e donne – oggi rispettivamente rappresentati al 58% e al 42% con un’età media di 36 anni – a conferma di un ambiente di lavoro fondato sulla competenza e sul merito. La Banca, sin dalla sua fondazione, ha posto particolare attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) e ha intrapreso, in modo nativo, un percorso al fine di integrarle nelle strategie e nei processi del Gruppo, raggiungendo importanti risultati. illimity, già nel 2020, ha raggiunto la Carbon Neutrality di Gruppo e nel corso del 2021 ha pubblicato il primo Bilancio di Sostenibilità coinvolgendo oltre 740 stakeholder. Dall’analisi sugli aspetti di sostenibilità più rilevanti, per l’azienda e per i suoi stakeholder, è emersa la dimensione umana. illimity in poco più di due anni è passata da un piccolo gruppo a oltre 700 illimiters.

Diversità e inclusione sono da sempre nel Dna della Banca, lo testimonia un Consiglio di Amministrazione equilibrato per rappresentanza di genere e competenze e tra i pochissimi nel mondo bancario a essere guidato da una Presidente. Nell’ottica di valorizzare il bacino di potenziale inattivato in Italia rappresentato dalle donne, inoltre, lo scorso anno è stata lanciata illimitHER, iniziativa nata per valorizzare il potenziale delle giovani attraverso il confronto con role model under 35 che provengono da percorsi Stem. Particolare attenzione è stata posta anche al welfare aziendale, ambito in cui sono state promosse numerose iniziative, la più recente delle quali prevede un premio aziendale fino a 1.700 euro per tutti gli illimiters. L’accordo, volto a valorizzare il contributo delle risorse nel raggiungimento degli obiettivi previsti per la banca nel 2021, si distingue per l’attenzione riservata ai dipendenti part-time, per i quali è prevista una riduzione limitata e non proporzionale del premio.

Questa iniziativa si inserisce nella strategia complessiva di “Reward & Total Value” definita da illimity fin dalla sua fondazione e basata su principi di meritocrazia, inclusione, crescita, compartecipazione, sostenibilità e costante attenzione all’ascolto e al benessere degli illimiters. Proprio dall’ascolto degli illimiters, è nato illimity w.o.w. (acronimo di “way of working”), un nuovo modo di lavorare disegnato con gli stessi illimiters, che va oltre lo smartworking e prevede che l’attività lavorativa si svolga per metà del tempo in ufficio e per l’altra metà altrove, non necessariamente a casa. Marco Russomando, Head of HR & Organization di illimity ha commentato: “Siamo molto orgogliosi che oltre l’80% degli illimiters consideri eccellente l’ambiente di lavoro, consentendoci di essere selezionati tra le migliori aziende dove lavorare, non solo in Italia ma anche in Europa. illimity nasce dalla combinazione e dalla contaminazione delle diversità di ciascun illimiter uniti da valori comuni e dalla passione per l’innovazione. La capacità e volontà di condividere idee, punti di vista, impegni e risultati per il Gruppo è fondamentale perché in illimity la performance collettiva è il motore di tutto ed è un multiplo di quella individuale”.

