ROMA (ITALPRESS) – “La mia idea è quella di fare una giunta mista tecnico-politica. Dove saranno presenti personalità importanti ma al momento è prematuro pronunciarsi in merito”. Così il candidato sindaco di centrodestra Enrico Michetti intervistato durante 24 Mattino, trasmissione radiofonica in onda su Radio 24.

“Roma rappresenta comunque sempre, non soltanto in questa circostanza, un elemento importantissimo. Io l’apertura la faccio a tutti i cittadini di Roma. L’incontro con la Raggi è un incontro istituzionale per parlare dei fascicoli aperti, perchè lei è stata sindaco cinque anni. Io mi rivolgo a tutti cittdini italiani senza nessun tentativo di apparentamento. Noi prenderemo tanti voti di persone che hanno votato Calenda e anche una parte di quelli che hanno votato Virginia Raggi al primo turno”, prosegue. “Il voto è sempre libero e chi si riconosce più in una persona poi la vota perchè i giochi di palazzo contano sempre molto poco”, conclude il candidato sindaco di centrodestra.

(ITALPRESS).