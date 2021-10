ROMA (ITALPRESS) – Vandalizzato nella notte il comitato elettorale del candidato sindaco per il centrodestra in via Malfante a Roma Enrico Michetti. Sono comparse le scritte “Fascista” e una stella a 5 punte sul logo del comitato. Su un muro adiacente, invece,

è comparsa la scritta “fascista ricordati piazzale Loreto”.

“Stelle a cinque Punte delle Brigate Rosse e minacce di morte contro di me. Sono sconcertato. Il nostro comitato è stato profanato e vandalizzato con le stelle a cinque punte delle Brigate Rossa, Michetti fascista e richiami a Piazzale Loreto – commenta Michetti -. Questo è il risultato – spiega – del clima di odio che si è creato intorno a me ed a tutto il centrodestra e che è stato alimentato in tutti questi mesi di campagna elettorale dalla sinistra”.

“Adesso basta, non accetterò più attacchi che hanno addirittura portato a queste intimidazioni e minacce che offendono la mia persona e che mettono in pericolo la democrazia. Questa è una vergogna”, conclude.

