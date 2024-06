PALERMO (ITALPRESS) – “La Croazia intanto non è un cliente facile. Sappiamo che ci sono delle insidie, però io credo che tutti si saranno resi conto che si poteva fare qualcosa in più contro gli spagnoli e se non l’abbiamo fatto come mai non siamo riusciti? Non solo per la bravura della Spagna, ma c’è qualcosa anche da parte nostra che non ci ha permesso di arrivare nella condizione migliore”. Lo ha dichiarato Silvio Baldini, intervenuto alla trasmissione prodotta da Italpress “Primo Piano Euro 2024”, condotta da Claudio Brachino insieme al direttore editoriale dell’Italpress Italo Cucci, in onda in serata sulla piattaforma multimediale dell’agenzia e sul network di TV del gruppo Netweek. “Come tutti ci auguriamo, da italiani che amano la bandiera, i nostri giocatori che ci rappresentano tutti. Abbiamo fiducia che almeno un risultato positivo lo otteniamo e con esso il passaggio del turno. Ricordandoci però che non è una passeggiata. E’ facile parlare sempre dopo, però quando tu hai un esame importante sai cosa puoi fare? Studiare di più. E’ uguale nel calcio: bisogna fare degli step in cui tu ti devi mettere in condizione che quando sei lì, almeno fisicamente, sei più forte dell’avversario”.

– foto Italpress –

