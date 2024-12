ROMA (ITALPRESS) – E’ andato in scena al Teatro dell’Opera di Roma il concerto di Natale organizzato dalla Regione Lazio. Il concerto, presentato da Beppe Convertini, ha visto la partecipazione degli artisti del Teatro – in particolare dei solisti del corpo di ballo, dei solisti Fabbrica – YAP, degli allievi della scuola di danza, degli allievi della scuola di canto corale – sotto la guida dal direttore della Roma 3 Orchestra, Biagio Micciulla, e dei direttori del coro di voci bianche, Alberto de Sanctis e Isabella Giorcelli, con Zenoviia-Anna Danchak al pianoforte. Il programma si è snodato attraverso arie d’opera, balletto, musical e canzoni tradizionali legate al Natale, con musiche di Verdi, Puccini, Rossini, Cajkovskij.

Nell’ambito della serata sono state anche esposte le natività vincitrici del concorso “Presepi 2024”. Il primo premio è andato all’Ic Manziana di Roma.

“Un grande momento di gioia e celebrazione delle festività, di diffusione della cultura musicale e il coronamento di un concorso che abbiamo fortemente voluto, per promuovere la valorizzazione del presepe”, ha detto a margine del concerto e dell’esposizione Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio e animatrice dell’iniziativa.

Baldassarre ha ricordato come il presepe sia “un elemento centrale e identitario”, e il concorso mira “a far conoscere ai ragazzi e alle ragazze del Lazio questo territorio, con le sue bellezze storico-artistiche, che saranno protagoniste dei viaggi premio che abbiamo messo in palio per le natività vincitrici”.

“Significativo è portare le scuole qui, alla Sala Costanzi, per sostenere l’educazione musicale dei nostri ragazzi, sempre con l’obiettivo di guidarli alla scoperta delle eccellenze della loro terra. Cultura è identità e orizzonte di senso”, ha aggiunto.

“Siamo qui per celebrare le tradizioni, la pace, tutti i valori che il Natale trasmette: pace, amore, solidarietà e famiglia. E bisogna portare avanti a testa alta la consapevolezza del nostro patrimonio culturale. E’ quello che ci rende un popolo: un popolo senza consapevolezza delle sue radici non ha un futuro. I ragazzi delle scuole faranno un viaggio culturale nel Lazio, perchè i presepi sono nati qui, a Greccio. Siamo qui a ricordare tutto questo”. Al concerto di Natale erano presenti anche, tra gli altri, il ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità Eugenia Roccella e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

– Foto Tomeo –

