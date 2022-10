ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo che dobbiamo porci tutti, responsabilmente, è rivedere questo sistema nell’ottica della sostenibilità e del valore delle competizioni. Il sistema così non regge”. Ne ha parlato, uscendo dal consiglio federale di oggi in via Allegri, il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata. “Noi abbiamo fatto grandissimi sforzi, abbiamo avuto un incremento del valore delle produzioni di oltre il 50% – ha spiegato il numero uno della Lega B – Ma abbiamo anche il tema delle 4 retrocessioni e delle 7 società su 20 che cambiano ogni anno, qualcosa di anomalo a livello internazionale”. Entrando poi nello specifico della riforma del calcio, Balata ha ricordato che “la Serie B aveva già approvato la proposta del presidente Gravina, dopodichè non ci è stato restituito un proposito, una controproposta o qualcosa di simile. Bisogna fare la riforma e trovare una sintesi perchè oggi siamo indietro rispetto ad altri sistemi calcistici. Farla entro l’anno? No, va fatta subito”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com