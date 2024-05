BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il campione del mondo, Pecco Bagnaia (Ducati), con una condotta di gara esemplare, ha vinto il GP di Catalunya precedendo lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac). Terzo posto per Marc Marquez (Ducati Gresini) che ha recuperato undici posizioni rispetto alla partenza. Quarto Aleix Espargaro (Aprilia), quinto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR 46) che ha sorpassato nel finale Raul Fernandez (Aprilia). Settimo Alex Marquez (Ducati Gresini), ottavo Brad Binder (Ktm), nona l’altra Ducati, quella di Bastianini, decimo Fabio Quartararo (Yamaha).

In Moto2 si è imposto il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro), con il tempo di 36’33″540, precedendo lo spagnolo Sergio Garcia (Boscoscuro, +3″816) e il britannico Jake Dixon (Kalex, +9″186). Quarto posto, a distanza siderale (+12″241), per Jeremy Alcoba (Kalex).

Il colombiano David Alonso (CF Moto), con il tempo di 32’25″084 ha vinto in Moto3: in una volata entusiasmante, preceduti gli spagnoli Ivan Ortolà (Ktm, +0″242) e Josè Antonio Rueda (Ktm, +0″513).

