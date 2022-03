ROMA (ITALPRESS) – Si conferma un ottimo periodo per Rosa De Marco che dopo la medaglia di bronzo conquistata nel primo torneo in Spagna si è confermata anche all’Iberdrola Spanish Para-Badminton International, bissando la medaglia di bronzo. L’azzurra in semifinale è state fermata dalla testa di serie numero uno del seeding, la temibile giapponese Kaede Kameyama, che si è imposta in due lottati set (21-14; 21-15). Nei quarti di finale l’azzurra al termine di un match lottato (21-16; 21-19) era riuscito però a superare un’altra nipponica Haruka Fujino, testa di serie numero 5 del seeding.

(ITALPRESS).

