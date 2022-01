Baby gang, Lamorgese “Sul fenomeno ha inciso il Covid”

“Il problema delle baby gang l’abbiamo visto anche su Milano e su Roma. Molto ha inciso questo periodo di pandemia che ha portato i giovani a stare in casa e quindi c’è una sorta di voglia di riprendersi la propria vita e i tempi persi”. Lo dice il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in una conferenza stampa organizzata in Prefettura a Napoli a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. gve/pc/gtr