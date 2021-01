ROMA (ITALPRESS) – “Azzurro” con il sottotitolo “Cercando l’Europa: una vita a fotografare gli eroi della nazionale” è il nuovo libro del direttore editoriale dell’agenzia Italpress, Italo Cucci, scritto con Nicola Calzaretta, avvocato ma anche giornalista che collabora dal 2002 con il Guerin Sportivo. Questo ultimo lavoro per Nfc edizioni, si incastona all’interno della collana che vuole celebrare i fotografi della Nazionale. E dopo Salvatore Giglio (protagonista de “La Favola della Juventus” e “Chiellini il guerriero”), questa volta tocca ad Alberto Sabattini, conosciuto nel mondo del calcio come “Pagnotta”. Emiliano, 70 anni, una vita a fotografare soggetti per le figurine Panini (dal 1968 al 2014), ha immortalato nove edizioni dei campionati Mondiali di calcio (dal 1974 al 2006 “e per due volte ho alzato la coppa” ci tiene a sottolineare), sette Europei (dal 1988 al 2008) e un paio di Olimpiadi (1974 e 1980). Dal 1999 al 2014 è stato il fotografo ufficiale della Nazionale di calcio italiana e nel suo personalissimo cartellino può annoverare più di 150 finali tra Mondiali, Europei, Coppe e Supercoppe di calcio varie disputate ad ogni latitudine, Africa compresa, attraversando la rivoluzione della fotografia dal rullino al digitale, dalla bacinella con l’acido per lo sviluppo ad internet.

Dal 2010 qualche acciacco fisico gli ha imposto di rallentare, il testimone l’ha raccolto il figlio Alessandro e lui nel frattempo tiene in vita la sua agenzia (AS Photo) solo come archivio, ma la passione lo porta ancora a frequentare gli stadi. Il libro è pieno di “Azzurro”, con circa 300 foto tutte rigorosamente a colori, intervallate da alcuni interventi di Cucci e Calzaretta. L’ex direttore di Guerin Sportivo, Corriere dello Sport e Quotidiano Nazionale, ha ripercorso l’Italia di ieri fino a quella di oggi: dal suo primo mondiale nel 1962 in Cile, ai successivi 11 che ha seguito da inviato, fino all’Italia di Roberto Mancini, a cui chiede l’Europeo, che manca dal 1968. Calzaretta, da parte sua, si è addentrato tra i Capitani azzurri (89 in totale nella storia: da Calì a Meazza, da Piola a Valentino Mazzola, da Boniperti a Facchetti, da Zoff a Cannavaro, da Buffon a Chiellini), i grandi protagonisti (da Albertosi a De Rossi, passando per Rivera, Riva, Scirea, Rossi, Baggio, Del Piero, Totti e Pirlo) fino ai “Re per un giorno” (da Anatasi e Boninsegna, fino a Schillaci e Grosso). Il tutto con le puntuali foto azzurre di Sabattini a fare da cornice.

(ITALPRESS).