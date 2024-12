ROMA (ITALPRESS) – Il Grand Prix di sciabola a Orleans e le tappe di Coppa del Mondo in Asia per il fioretto, con le donne impegnate a Busan e gli uomini a Takasaki. Sarà un intenso weekend, il prossimo, per la scherma internazionale con 48 azzurri in pedana tra Francia, Corea e Giappone. Da giovedì 5 a sabato 7 dicembre spazio all’appuntamento di Orleans, uno più affascinanti per sciabolatori e sciabolatrici, che prevede – come tutte le competizioni del circuito d’èlite Grand Prix – soltanto gare individuali a punteggio maggiorato. Per la trasferta francese sono 24 gli atleti italiani del ct Nicola Zanotti, equamente suddivisi tra donne e uomini, pronti a salire sulle pedane del Palais des Sports, con il sogno d’arrivare in fondo e calcare poi il sontuoso palcoscenico dello Zènith dove andranno in scena le fasi finali. Il gruppo femminile sarà composto da Giulia Arpino, Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale. Per la gara maschile, invece, i 12 azzurri saranno Edoardo Cantini, Luca Curatoli, Daniele Franciosa, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Edoardo Reale, Giovanni Repetti, Pietro Torre e Lupo Veccia Scavalli. A Orleans il programma prevede giovedì 5 e venerdì 6 dicembre i gironi e i turni preliminari prima per le donne e poi per gli uomini; sabato 7 il clou con i tabelloni principali delle due gare individuali sino alle fasi finali previste dalle ore 18.30. Sarà invece Busan la sede della seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di fioretto femminile, dopo la doppietta di Tunisi griffata Favaretto-Errigo. Anche qui il programma di gare andrà da giovedì 5 a sabato 7 dicembre, con 8 ore di fuso orario da tenere in considerazione: gli assalti inizieranno dunque nella notte italiana mentre le fasi finali si svolgeranno quando in Italia sarà mattina. Le 12 fiorettiste azzurre del ct Stefano Cerioni in Corea, per la gara individuale che scatterà con i preliminari del giovedì e si concluderà con il tabellone principale di venerdì, saranno Martina Batini, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Sabato 7 spazio poi alla gara a squadre per la quale l’indicazione del ct (da confermare sul luogo gara) è per il quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Elena Tangherlini e Anna Cristino. Trasferta a Takasaki, infine, per il fioretto maschile. La tappa nipponica di Coppa del Mondo inizierà con le qualificazioni di venerdì 6 per vivere poi il clou della gara individuale sabato 7 dicembre. Anche qui saranno 12 i fiorettisti italiani impegnati: Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giuseppe Franzoni, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Federico Pistorio. Domenica 8 la competizione a squadre per la quale sono stati inizialmente indicati gli stessi quattro componenti del team che ha vinto la prima prova d’esordio a Tunisi, dunque Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e Giulio Lombardi. Formazione che sarà poi valutata (ed eventualmente confermata) sul luogo di gara da Cerioni.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]