L’Italia conclude al quarto posto la gara a squadre di Varsavia, valida come prova di Coppa del Mondo

di sciabola maschile. L’appuntamento sulle pedane polacche è stato il terz’ultimo valido per la qualificazione ai Giochi Olimpici Tokyo2020. Il quartetto formato da Aldo Montano, Enrico Berrè, Gigi Samele e Luca Curatoli, quest’ultimo reduce dal terzo posto conquistato ieri nella gara individuale, è stato fermato in semifinale dalla Francia, poi vincitrice di tappa, col punteggio di 45-42, prima di subire la sconfitta nel match contro la Germania per 45-38 nell’assalto che aveva in palio il terzo gradino del podio. Nel loro percorso di gara, gli azzurri, dopo l’esordio vincente contro il Canada per 45-30, avevano sconfitto ai quarti per 45-28 la Russia. La corsa alla qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo2020 proseguirà adesso con le prossime due tappe di Coppa del Mondo, la prima delle quali è in programma dal 6 al 8 marzo e la cui sede, inizialmente prevista per Padova, sarà comunicata ufficialmente nei prossimi giorni.

(ITALPRESS).