ROMA (ITALPRESS) – Il vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha nominato la squadra azzurra di spada femminile “Ambasciatrice della diplomazia dello sport”. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito questa mattina a Roma, presso Villa Madama, nel corso dell’evento di lancio della prima “Giornata dello Sport italiano nel mondo”. Erano presenti le spadiste olimpioniche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, in rappresentanza anche delle compagne Giulia Rizzi e Mara Navarria che hanno composto il quartetto diretto dal ct Dario Chiadò, capace di trionfare ai Giochi di Parigi 2024 vincendo una memorabile finale contro la Francia padrona di casa al Grand Palais. In un messaggio indirizzato al Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il Presidente federale Paolo Azzi, da oggi a Budapest per rappresentare la FIS al Congresso della Confederazione Europea di Scherma, ha espresso “un sentito ringraziamento per l’attenzione riservata alla scherma in un’iniziativa così prestigiosa”. E ha aggiunto: “La Federazione Italiana Scherma è onorata del coinvolgimento in un evento che rispecchia in pieno la nostra mission di promozione dell’Italia all’estero attraverso il nostro sport. Con entusiasmo ed immenso piacere abbiamo accolto la nomina ad Ambasciatrice della diplomazia dello sport della nostra Squadra di spada femminile che ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha regalato la 50^ Medaglia d’Oro della storia per la scherma italiana alle Olimpiadi. Il successo delle nostre campionesse, che ha emozionato milioni di italiani rappresentando anche un esempio per le future generazioni, ottiene con questa nomina, un riconoscimento di assoluto prestigio che onora tutta la scherma italiana”. Grande emozione per le campionesse azzurre. “Con l’impegno e la costanza tutto arriva, questa medaglia è stata stupenda, speravo nell’oro a Rio nell’individuale in una finale che è stata combattuta. Ma con la squadra è stato ancora più bello, ci ha premiato dopo un lavoro durato più di tre anni. Siamo veramente una squadra”, ha detto Rosella Fiamingo. Così Alberta Santuccio: “Il primo ringraziamento va alla mia famiglia, se sono arrivata qui è anche per i loro sacrifici. I sacrifici mi hanno portato sul tetto del mondo, quindi, li rifarei tutte le volte”. A Villa Madama, con le olimpioniche della spada femminile, in rappresentanza della FIS erano presenti il Consigliere federale Alberto Ancarani e il Segretario generale Marco Cannella. Un evento di altissimo profilo questa mattina: Tajani e il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, hanno presieduto di lancio della Prima Edizione della “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”, nuova rassegna tematica che da quest’anno arricchisce il calendario degli appuntamenti annuali di promozione integrata delle Sedi del MAECI all’estero. Con la Nazionale femminile di spada, rappresentata dalle olimpioniche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, anche l’atleta paralimpico Manuel Bortuzzo e la Nazionale femminile di pallavolo sono stati designati “Ambasciatori della diplomazia dello sport”. Presenti anche l’allenatore della Nazionale di calcio Luciano Spalletti, la tennista Elisabetta Cocciaretto, l’allenatore ed ex giocatore italoamericano di baseball Mike Piazza, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente del Cip, Luca Pancalli, e a tante altre autorità con lavori moderati dalla giornalista Lia Capizzi.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

