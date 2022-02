GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) – E’ dell’Italia il secondo gradino del podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di fioretto femminile a Guadalajara. Le azzurre Alice Volpi, Erica Cipressa, Martina Batini e Martina Favaretto hanno messo la firma su questo risultato, frutto di una conduzione di gara che ha lasciato pochi margini alle avversarie e che le ha portate fino alla finale. Nel match decisivo di oggi, le azzurre hanno incontrato gli Stati Uniti, guidati dalla campionessa olimpica Lee Kiefer, che hanno preso le redini dell’assalto fin dall’inizio e che, nonostante un tentativo di rimonta in ultima frazione di Alice Volpi, capace di mettere a segno ben 10 stoccate, hanno vinto col punteggio di 45-40. La squadra italiana in precedenza aveva affrontato la Colombia, superata 45-10, poi la Germania, battuta 45-24 e, in semifinale, la Francia, sconfitta 45-18. Vittorie raggiunte con punteggi netti, segno dell’ottima prestazione del quartetto Volpi-Cipressa-Batini-Favaretto schierato dal ct Stefano Cerioni per questa tappa di Coppa del Mondo e che contribuiscono a rendere estremamente positivo il weekend in Messico per la delegazione azzurra dopo il successo di ieri di Alice Volpi e il terzo posto di Olga Rachele Calissi nella prova individuale.

(ITALPRESS).

