Azzone (Fondazione Cariplo) “Al lavoro per ridurre disuguaglianze”

MILANO (ITALPRESS) - "Tutte le date segnano un momento importante perché rappresentano una riflessione sulla storia. In questo caso è la storia di una istituzione che nasce 200 anni fa per consentire alla nostra società una ripresa dopo un periodo di carestia. Una società che ha trovato la forza e la capacità di reagire creando una rete di sostegno che nasce proprio nella storia di Cariplo. Da questa rete di sostegno abbiamo avuto un accompagnamento continuo allo sviluppo di questa società creando una grande banca, una fondazione di origine bancaria e credo continui a fare il bene e gli interessi di questa comunità". A dirlo il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, in occasione della celebrazione dei duecento anni dalla costituzione della "Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde". xh7/fsc/gtr