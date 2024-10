ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, ha fatto visita questa mattina alla Nazionale azzurra di sciabola durante l’allenamento collegiale presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI “Giulio Onesti”, a Roma. Un primo ritiro speciale, quello che ha aperto la stagione 2024/2025 per sciabolatori e sciabolatrici, perchè arricchito dalla presenza dei vincitori dei titoli italiani Under 14 di specialità che hanno vissuto l’esperienza di “Un Giorno da Campione”. “E’ un grande piacere ospitare i ragazzi e le ragazze che, aggiudicandosi la 60^ edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, svoltasi lo scorso maggio a Riccione, hanno anche acquisito il diritto a godere di questa avventura emozionante, per loro e per tutti noi. Un grazie al CT Nicola Zanotti, al suo staff e a tutto il gruppo degli atleti per aver accolto con affetto, empatia e coinvolgimento i nostri Under 14. Questa iniziativa, resa possibile grazie alla partnership con Ferrero che ringrazio per l’impegno condiviso al nostro fianco nella diffusione dei valori della scherma, si conferma tra le più apprezzate sia dai protagonisti che dalle loro famiglie”, ha commentato il Presidente federale Paolo Azzi. Che sul lavoro di sciabolatori e sciabolatrici della Nazionale ha poi aggiunto: “E’ ormai già prossimo il primo appuntamento stagionale di Coppa del Mondo ad Orano ed è bello vedere l’applicazione e la concentrazione che tutti i partecipanti, tra i quali moltissimi giovani, hanno mostrato in questo allenamento collegiale d’inizio nuovo quadriennio. Sono certo che sin dal debutto in Algeria la sciabola azzurra sarà pronta e competitiva”.

Al ritiro di Roma hanno preso parte gli sciabolatori Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Francesco Pagano, Mattia Rea, Edoardo Reale, Marco Stigliano e Lupo Veccia Scavalli, e le sciabolatrici Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Alessia Di Carlo, Alessandra Nicolai, Manuela Spica, Clementina Polli, Mariella Viale, Giulia Arpino, Gaia Carafa, Michela Landi, Elisabetta Borrelli, Francesca Lentini e Vittoria Mocci.

Per vivere l’esperienza di “Un Giorno da Campione”, infine, hanno calcato le pedane del Centro di Preparazione Olimpica CONI “Giulio Onesti” i vincitori dei titoli italiani Under 14 dello scorso maggio Melissa Raggi, Annamarie Ndiaye, Giulia Iacolare, Anna Torre, Giuseppe Orsogna, Tommaso Maiorana, Andreas Verde e Vittorio Pellegatta. Per tutti loro non soltanto avvincenti assalti con i loro beniamini, alcuni di un’intensità incredibile e in cui hanno dato tutto pur di “reggere il confronto” in pedana, ma anche la condivisione di tanti altri momenti. Dal riscaldamento ai pasti, infatti, i senior della Nazionale azzurra sono stati, come il CT Zanotti e l’intero staff, guide “preziose” per i giovanissimi, con l’apice della gara a squadre miste che ha regalato picchi di coinvolgente agonismo, spezzato solo da un pò di sana goliardia. Un clima e un’esperienza che gli atleti Under 14 certo non dimenticheranno.

– foto ufficio stampa Fis –

