ROMA (ITALPRESS) – Sarà Giovanni Ayroldi a dirigere Sassuolo-Milan, anticipo in programma domani alle 18.30 che aprirà la 4^ giornata di Serie A. L’arbitro della sezione di Molfetta avrà come assistenti Tolfo e Rocca, il quarto ufficiale sarà Rapuano, mentre gli addetti alla Var saranno Banti e Bindoni. Le sfide in programma domani sera alle 20.45 Inter-Cremonese e Roma-Monza sono state assegnate rispettivamente a Fourneau di Roma 1 e Piccinini di Forlì. Per Juventus-Spezia, gara che si giocherà mercoledì alle 20.45, è stato invece designato Colombo di Como.

SERIE A – 4^ GIORNATA – 31/08

Sassuolo – Milan (30/08, ore 18.30)

arbitro: Ayroldi di Molfetta (Tolfo-Rocca)

Inter – Cremonese (30/08, ore 20.45)

arbitro: Fourneau di Roma 1 (Del Giovane-Yoshikawa)

Roma – Monza (30/08, ore 20.45)

arbitro: Piccinini di Forlì (Tegoni-M.Rossi)

Empoli – Verona (ore 18.30)

arbitro: Serra di Torino (Liberti-D.Miele)

Sampdoria – Lazio (ore 18.30)

arbitro: Aureliano di Bologna (Bercigli-Cecconi)

Udinese – Fiorentina (ore 18.30)

arbitro: Mariani di Aprilia (Giallatini-Carbone)

Juventus – Spezia (ore 20.45)

arbitro: Colombo di Como (Scatragli-Marchi)

Napoli – Lecce (ore 20.45)

arbitro: Marcenaro di Genova (Lo Cicero-Palermo)

Atalanta – Torino (01/09, ore 20.45)

arbitro: Di Bello di Brindisi (Perrotti-Di Iorio)

Bologna – Salernitana (01/09, ore 20.45)

arbitro: Ghersini di Genova (Raspollini-Schirru)

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).