CATANZARO (ITALPRESS) – Pubblicato in preinformazione l’Avviso pubblico “Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della RN2000” che prevede il finanziamento di interventi per la realizzazione delle misure di conservazione prioritarie di habitat e specie da attuare nelle aree di particolare valenza naturalistica. Le risorse ammontano a 2,3 milioni di euro della programmazione regionale 2021-2027.

“Un modo concreto – ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente Giovanni Calabrese – per mettere il capitale naturale al centro delle Politiche regionali riconoscendo valenza strategica ai servizi ecosistemici derivanti dalle aree protette e da sistema Rete Natura 2000. La Calabria custodisce un immenso patrimonio naturale: tre grandi parchi nazionali (Pollino, Sila Aspromonte), l’Area marina protetta di Capo Rizzuto, due parchi naturale regionale (parco delle Serre e parco del Coriglianeto), ben sei parchi marini regionali e sette Riserve naturali. A tali aree protette si aggiungono 178 zone speciali di conservazioni (zsc) e sei Zone di protezione speciale per l’avifauna (zps) che costituiscono parte integrante di quella grande infrastruttura verde europea che è rappresentata Rete Natura 2000. La Calabria, inoltre, ospita ben 74 habitat dei 230 tutelati a livello europeo dalla direttiva 92/43/91. A fronte di un così rilevante capitale naturale – ha aggiunto Calabrese – l’Amministrazione regionale ha posto la tutela dell’ambiente fra i propri obiettivi strategici, attraverso concreti percorsi programmatici orientati, da una parte, al rafforzamento del quadro di conoscenze e, dall’altra, all’attivazione di azioni dirette di tutela e/o ripristino ambientale”.

Facendo tesoro della positiva esperienza maturata nel corso degli ultimi anni, il bando prevede il coinvolgimento diretto delle Associazioni ambientaliste al fine di rafforzare un rapporto sinergico con soggetti presenti sul territorio e che da sempre sono impegnati nella salvaguardia del nostro capitale naturale.

Il Bando prevede interventi orientati al ripristino e/o alla tutela sia di ambienti terrestri che di ambienti marino-costieri. Specificatamente: salvaguardia di habitat di cui alle direttive europee “Habitat ed Uccelli”, sostegno a centri di recupero di animali selvatici in difficoltà; ripristino e/o mantenimento di aree umide a supporto dell’erpertofauna; azioni straordinarie di rimozione dei rifiuti presenti nei siti della Rete Natura 2000; azioni di controllo e/o eradicazione delle specie invasive d’interesse unionale; tutela, ripristino di ecosistemi di acque dolci e degli ambienti ripariali.

L’avviso pubblico in pre-informazione è consultabile al seguente link: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/conservare-ripristinare-e-tutelare-gli-habitat-e-le-specie-della-rn-2000/

