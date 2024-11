PALERMO (ITALPRESS) – “L’avviso ‘Formare per Assumerè si pone come strumento fondamentale per promuovere il rafforzamento delle competenze professionali nel mercato del lavoro siciliano e sostenere la crescita occupazionale, in un percorso sinergico che valorizza le potenzialità delle imprese e risponde ai bisogni formativi dei cittadini”. Lo ha detto Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, intervenendo nella Sala Terrasi della Camera di Commercio Palermo Enna, alla presentazione di questa nuova opportunità per le aziende siciliane. “Inoltre – ha aggiunto – il riconoscimento di un voucher per ogni assunzione a tempo indeterminato rappresenta un incentivo concreto che premia l’impegno delle imprese verso un’occupazione stabile e qualificata”, ha sottolineato Albanese. L’incontro tematico di presentazione dell’Avviso di prossima pubblicazione “Formare per assumere”, al quale hanno partecipato tra gli altri anche l’assessore regionale della Formazione professionale Mimmo Turano, Maurizio Pirillo, dirigente generale del Dipartimento regionale della Formazione professionale, Francesco Tuzzolino, responsabile AT-FSE Plus 21/27, è organizzato dalla Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) della Regione Siciliana, in collaborazione con il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna.

Con una dotazione finanziaria di 38 milioni di euro, l’Avviso “Formare per Assumere”, è stato spiegato, rappresenta un’opportunità significativa per le imprese operanti in Sicilia, che si vedranno riconosciute come protagoniste attive nel processo di formazione di personale altamente qualificato da inserire nel mercato del lavoro. Le aziende avranno infatti il compito di selezionare i destinatari, definire i corsi di formazione specialistica più adatti, ospitare tirocini extracurriculari e, infine, beneficiare di un voucher economico per ogni destinatario assunto a tempo indeterminato. L’iniziativa è destinata a rafforzare la correlazione tra il tessuto delle imprese e il sistema della formazione professionale.

Possono partecipare al programma disoccupati residenti o domiciliati in Sicilia, in età lavorativa. Questa misura mira a favorire l’inserimento occupazionale di coloro che risiedono nel territorio, incentivando allo stesso tempo le aziende a investire nella formazione di nuovi profili.

“Vogliamo offrire alle imprese siciliane un ruolo centrale nel processo di qualificazione professionale – spiega il segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna, Guido Barcellona – puntando sulla loro capacità di individuare i bisogni formativi più immediati e concreti del territorio. Le aziende coinvolte avranno l’opportunità non solo di scegliere i destinatari e i corsi di formazione specialistica più idonei, ma anche di ospitare tirocini extracurriculari che agevolino l’inserimento dei lavoratori nelle realtà aziendali”, conclude.

– foto ufficio stampa Camera di Commercio Palermo Enna –

(ITALPRESS).

