TORINO (ITALPRESS) – A Torino si è svolto “Investitore Immobiliare in cantiere”, il primo ed unico evento interamente dedicato a questa nuova figura professionale, ancora poco conosciuta in Italia. A idearlo Andrea Vendola con la sua AV Group, società nata nel 2018 che si occupa di investimenti immobiliari. “È la prima volta che organizziamo un evento di tale portata e sono felice che la giornata abbia avuto questo successo. Infatti, sebbene l’iniziativa fosse circoscritta all’area torinese, i partecipanti sono arrivati da tutta Italia, carichi di entusiasmo, curiosità e “sogni nel cassetto” – ha commentato Andrea Vendola -. Ho così potuto incontrare tantissime persone interessate a conoscere questa nuova professione, tutte disposte a mettersi in gioco e a crescere velocemente. Inoltre, è stata anche l’occasione per inaugurare possibili future collaborazioni con nuovi investitori immobiliari, creando così un circolo virtuoso”.

La giornata aveva l’obiettivo di uscire dagli standard formativi, prettamente teorici, per portare gli aspiranti imprenditori immobiliari direttamente sul “campo”. Per questo motivo i partecipanti si sono recati in diversi cantieri dell’area torinese, accompagnati da Andrea Vendola che ha svelato le procedure, le difficoltà e i segreti di questo mestiere, oltre a mostrare diversi tagli di immobili (dal trilocale alla palazzina) e le diverse fasi di una ristrutturazione. L’evento è andato sold out in pochissimo tempo e ha visto l’adesione di persone arrivate da tutta Italia: non solo quindi dalla sua Torino ma addirittura da Lecce, da Venezia e Milano, da Cremona e Bergamo, da Firenze fino a Roma. Due le modalità di partecipazione: un biglietto standard, riservato a quindici iscritti, per trascorrere l’intera giornata in cantiere con Andrea Vendola, e un biglietto premium, riservato a cinque persone, per una serata di approfondimento dei temi toccati durante il giorno.

Nata a Torino, con il preciso obiettivo di espandersi rapidamente in tutta Italia, AV Group si occupa di investimenti immobiliari volti al riposizionamento e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare locale. Il suo core business consiste nell’acquisto di appartamenti dismessi o invenduti, non soggetti ad aste immobiliari, che vengono ristrutturati e rimessi sul mercato sotto una veste rinnovata. La società si indirizza quindi a chi vuole comprare casa e cerca una soluzione “chiavi in mano”, ma anche agli studenti universitari che desiderano una soluzione di affitto più confortevole. Del resto, quest’ultimi rappresentano un bacino molto importante per Torino, città in cui Andrea Vendola ha mosso i primi passi e che ospita il Politecnico e UniTo, due eccellenze accademiche di fama mondiale. L’investitore immobiliare è quindi una professione che richiede una competenza multidisciplinare specifica, come dimostra il Mastermind “Da Zero a Investitore Immobiliare” capitanato da Andrea Vendola, che alla teoria abbina una parte pratica in cantiere. Proprio da qui, dopo i numerosi feedback positivi, è nata l’idea di estendere l’esperienza anche a chi non può seguire un intero programma annuale, dando così vita alla prima edizione dell'”Investitore Immobiliare in cantiere”.

