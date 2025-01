VENEZIA (ITALPRESS) – “Sull’autonomia differenziata è arrivato il momento del dialogo. Dobbiamo smettere di guardare al futuro con le divisioni del passato e concentrarci sui contributi che possiamo offrire insieme per una riforma in grado di rendere il Paese più efficiente e vicino ai cittadini. Dopo anni di attesa, questa è l’opportunità per avviare una stagione di grandi riforme”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, tornando sulla decisione della Corte Costituzionale di non ammettere il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata.

“Il Veneto si è opposto dinanzi alla Consulta all’ammissibilità del referendum, ottenendo un riconoscimento delle proprie ragioni – ha spiegato Zaia -. Come avremmo rispettato un giudizio contrario, oggi ci aspettiamo che il pronunciamento della Corte rappresenti un’occasione per superare la contrapposizione ad oltranza e abbracciare un approccio costruttivo”. Il governatore veneto ha poi aggiunto: “Con soddisfazione abbiamo rilevato che, nella nota emessa dalla Corte, emergono elementi di accoglimento delle osservazioni contenute nella memoria presentata dalla Regione del Veneto. Le due recenti sentenze sull’autonomia confermano l’autorevolezza della Consulta, espressione di grande competenza e imparzialità. Proprio da questa imparzialità dobbiamo ripartire per lavorare insieme alla realizzazione dell’autonomia, così come prevista dalla Costituzione e adeguata alle indicazioni fornite dalla Corte”.

Infine, il Presidente Zaia ha ringraziato tutti coloro che stanno operando con discrezione e rigore per dare forma a questa riforma, a livello regionale e nazionale: “Ho chiesto che i risultati di questo lavoro vengano messi a disposizione di tutte le Regioni d’Italia. Il Veneto ribadisce la piena disponibilità a essere un punto di riferimento per un Paese che, grazie all’autonomia, potrà rafforzare anche il proprio senso di unità”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).