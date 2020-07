VENEZIA (ITALPRESS) – “Credo nella buona fede di tutte le forze politiche che hanno votato a favore dell’autonomia. Entro febbraio 2019 chiuderò la partita autonomia, a luglio Di Maio dice che daremo vita a commissione accademici napoletani per studiarla. Di lì a pochi giorni è crollato il governo”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia intervistato da Antennatre a mille giorni dal referendum. “Loro sanno benissimo che siamo in linea con l’autonomia e non siamo contro la legge costituzionale – ha spiegato – I veneti hanno diritto ad avere una risposta. Un nuovo referendum non ha senso, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare”.

