Autonomia, Zaia “Fiducioso, migliora la vita dei cittadini”

VENEZIA (ITALPRESS) - “Io sono fiducioso per quanto riguarda il percorso dell’autonomia. La Protezione Civile è la prima delle nove materie sulle quali si fa la trattativa: sarà la materia debuttante, ma sarà anche l'occasione per dimostrare ai più scettici che nessuna Regione potrebbe rinunciare a quelle competenze. Forse il problema, poi, ce l'avranno quelli che hanno sempre detto che non vogliono l'autonomia perché è la secessione dei ricchi. La verità è che l'autonomia è un vero processo di decentramento amministrativo e di miglioramento della vita dei cittadini”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia a margine di una conferenza stampa a Venezia. f17/mgg/gsl