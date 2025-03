Automotive, nasce la Vehicle Valley Piemonte

TORINO (ITALPRESS) – “Vehicle Valley Piemonte è un ecosistema internazionale dove mobilità, design e ingegneria convergono per promuovere l’innovazione, dall’automotive all’aerospace fino alla mobilità urbana”. Con queste parole la presidente Monica Mailander spiega gli obiettivi della nuova associazione presentata oggi al Grattacielo Piemonte di Torino, in occasione della Giornata Mondiale del Made in Italy 2025. Sono sette i soci fondatori: Italdesign, Pininfarina, Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Unione Industriali di Torino, Api Torino e Provincia e CNA della Città Metropolitana.

In questo contesto, diventa fondamentale la collaborazione fra le realtà industriali e gli enti di formazione (atenei, centri di ricerca e incubatori tecnologici) per attrarre nuovi talenti. Il primo passo della nuova associazione è la costruzione di un brand riconosciuto a livello internazionale per aumentare la visibilità delle aziende locali e generare nuove opportunità di business. A questo scopo, si sta definendo un programma di eventi, seminari e workshop. Il primo appuntamento sarà il VTM Michigan, vicinona Detroit, dal 22 al 24 aprile, dove verranno presentate le innovazioni piemontesi nel campo della mobilità.

“Il Piemonte è da sempre terra di industria, innovazione e saper fare – hanno detto il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alle Attività Produttive, Andrea Tronzano – Con Vehicle Valley costruiamo un’alleanza strategica tra imprese, istituzioni e ricerca per accompagnare la trasformazione dell’automotive, rafforzare la competitività del nostro territorio e posizionarci come punto di riferimento a livello internazionale”.

Secondo i dati dell’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana, in Piemonte sono 713 le imprese nel campo automotive, che rappresentano il 33,6% del totale nazionale, che nel 2023 hanno generato un fatturato di 20,4 miliardi di euro (+5,9% rispetto all’anno prima) e dato lavoro a oltre 56 mila addetti.

