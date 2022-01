Autogrill punta sui giovani per la ripartenza

Autogrill punta sui giovani per la ripartenza

"Non abbiamo mai smesso di investire, per questo abbiamo lanciato in Sicilia Campus Autogrill, un'iniziativa rivolta all’inserimento lavorativo dei giovani". Così Gabriele Belsito, HR Director Europe-Italy di Autogrill, intervistato dall'Italpress. sat/gtr