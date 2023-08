MILANO (ITALPRESS) – Incidente stradale in corso XXII Marzo a Milano, con un’auto ribaltata. L’auto nell’urto ha abbattuto un palo che cadendo ha coinvolto una ciclista. I Vigili del Fuoco hanno estratto le due persone rimaste incastrate dentro l’auto affidandole alle cure dei sanitari. L’altra persona coinvolta, una ragazza di origini straniere, è stata trasportata in codice rosso in ospedale(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Vigili del Fuoco