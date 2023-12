Auto, Salini “Neutralità tecnologica per la mobilità sostenibile”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La neutralità tecnologica è il segreto per una mobilità sostenibile e competitiva". Lo dice l'eurodeputato Massimiliano Salini, a margine della presentazione a Bruxelles di un nuovo paradigma per la misurazione delle emissioni di CO2 delle auto private, da parte del The Urban Mobility Council (TUMC), il Think Tank nato nel 2022 su iniziativa del Gruppo Unipol. xf4/glb/gtr