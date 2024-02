Auto, La Russa “Coppa Milano-Sanremo per noi è ‘la’ gara”

MILANO (ITALPRESS) - "Per noi dell'Automobile Club Milano la Coppa Milano-Sanremo è 'la' gara. Lo è da oltre un secolo, siamo arrivati alla 15^ rievocazione, un modo per celebrare il motorismo storico con tutto quello che comporta. Una grande passione, un grande movimento che noi sosteniamo e continueremo a sostenere". A dirlo il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa, in occasione della presentazione della 15^ Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, in programma dal 14 al 17 marzo. xh7/fsc/gtr