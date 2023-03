Auto green, Meloni “Rivendichiamo la neutralità tecnologica”

"L'Europa può stabilire gli obiettivi, ma non deve dirmi come li raggiungo". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso della replica in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 23 e 24 marzo. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)