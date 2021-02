MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Jannik Sinner. Il 19enne altoatesino, fresco vincitore del “Great Ocean Road Open” in finale contro Travaglia e salito oggi in 32esima posizione nella classifica Atp (best ranking), esce subito di scena agli Australian Open. Nel primo Slam della stagione, scattato oggi sui campi in cemento del Melbourne Park, Sinner tiene testa a Denis Shapovalov, undicesima testa di serie, ma alla fine è costretto a cedere per 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4 dopo quasi 4 ore di gioco. Fatale il break subito in apertura di quinto parziale, con Sinner che ha pagato anche le fatiche dei giorni scorsi. Per quanto riguarda i big, parte forte Novak Djokovic, campione uscente e a caccia del nono titolo nello Slam australiano, che ha superato senza troppi patemi all’esordio Jeremie Chardy per 6-3 6-1 6-2. Avanti anche Diego Schwartzman, ottava testa di serie, che supera lo svedese Elias Ymer per 7-6 (3) 6-4 2-6 6-2. Fra le donne esordio vincente per Simona Halep e Petra Kvitova. La rumena, seconda favorita del seeding, travolge per 6-2 6-1 la wild card locale Lizette Cabrera mentre la Kvitova, testa di serie numero 9, si sbarazza per 6-3 6-4 della qualificata belga Greet Minnen. Bene anche Aryna Sabalenka, testa di serie numero 7, che ha sconfitto Viktoria Kuzmova per 6-0 6-4.

