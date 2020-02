La polizia dello stato austrialiano del New South Wales ha ritrovato il cadavere del 24enne italiano scomparso il 29 gennaio scorso sulle Blue Mountains. In un comunicato pubblicato sul sito, viene specificato che del giovane (originario di Cesenatico, ndr), non si avevano piu’ notizie dopo una escursione vicino Blackheath, città australiana situata vicino al punto più alto delle Blue Mountains.

(ITALPRESS).