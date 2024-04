ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio e Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, Antonello Aurigemma, si è recato in questi giorni a Bruxelles presso gli uffici della delegazione regionale del Lazio, per partecipare ad una importante missione dell’Anci Lazio e ai lavori del Comitato delle regioni. Al termine della visita, il Presidente ha rilanciato l’importanza del ruolo delle regioni e del partenariato, al fine di sfruttare pienamente le opportunità di sviluppo territoriale, che nasceranno con l’elezione del nuovo Parlamento europeo. “Le politiche europee – aggiunge Aurigemma – non possono nascere al di fuori dei bisogni e del contributo dei territori. In quest’ottica sarà fondamentale il ruolo dell’ufficio Europa del Lazio di Bruxelles, che sarà rafforzato con la presenza dei funzionari esperti del consiglio regionale del Lazio. Le Assemblee regionali d’Italia e delle Province Autonome debbono svolgere un ruolo strategico, come cerniera di collegamento tra l’Europa e i territori della nostra nazione”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).