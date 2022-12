MILANO (ITALPRESS) – La Polizia, in seguito ai controlli disposti dal Questore Petronzi in vista della Prima della Scala, ha bloccato 5 attivisti ambientalisti che, transitando davanti al teatro, hanno con un blitz fulmineo lanciato vernice imbrattando parzialmente il fronte del Piermarini. Pronto l’intervento della Polizia di Stato che ha bloccato gli autori del gesto che sono stato portati in Questura. Gli autori del gesto, già noti alla Digos, 4 ragazzi e una ragazza tra i 20 e 23 anni di Milano, Pavia e Lucca, sono stati denunciati per imbrattamento di beni culturali e per inosservanza del divieto di ritorno. Due poliziotti, mentre fermavano i 5 indagati responsabili del getto di vernice contro la facciata del Teatro La Scala, hanno riportato lesioni guaribili in 10 e 7 giorni alla caviglia destra uno e alla spalla sinistra l’altro.

(ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Ultima Generazione