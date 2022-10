Attacchi informatici, il furto dati principale minaccia per le aziende

Le principali minacce a cui fare attenzione per le aziende “sono attacchi che hanno come obiettivo quello di rendere indisponibili i propri dati per chiedere un riscatto economico; le persone al tempo stesso possono subire dei furti di identità e di credenziali”. A dirlo Nicola Bressan, Chief technical officer di Yarix, intervistato dall'Italpress. fsc/gsl