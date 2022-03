Atm, Giana: “Finita emergenza si viaggia al 100% e senza green pass”

Si allentano le misure di sicurezza per il contenimento della pandemia con la fine dello stato di emergenza e il modo di viaggiare torna alla normalità pre-covid. "Non c'è più la necessità del green pass per viaggiare e la capienza va al 100%", ha spiegato Arrigo Giana, direttore generale e amministratore delegato di Atm, l'azienda dei trasporti di Milano. ban/tvi/gtr