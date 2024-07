ROMA (ITALPRESS) – L’evento sportivo agonistico più partecipato di sempre nella storia d’Italia, la gara dei record, questa è Run Rome The Marathon, decine di migliaia di partecipanti italiani e stranieri provenienti da 130 nazioni del mondo, un successo già grande e che sta letteralmente esplodendo. Mancano otto mesi all’attesissima domenica 16 marzo 2025, per Roma sarà l’anno del Giubileo e quella che si svolgerà sarà la 30^ edizione della maratona a Roma. Un’edizione unica, imperdibile, un compleanno speciale per Roma e per Run Rome The Marathon che per l’occasione sta progettando tante nuove iniziative che faranno ancor più grande questa maratona della Capitale d’Italia che non conosce limiti e confini. A marzo 2024 è stato un successo. Per una Run Rome The Marathon 2025 di grande spettacolo e livello internazionale con una perfetta organizzazione si è scelto di inserire un numero chiuso di 30mila maratoneti, un tetto massimo come accade per tutte le più grandi maratone del mondo e che per la prima volta viene adottato in Italia per garantire sicurezza, qualità ed eccellenza. 30mila runner, nell’anno del trentennale della Maratona, sarà un evento epocale. Con questa esplosione di numeri e notando che i numeri dei partecipanti stanno salendo sempre più anche per la Stracittadina Fun Run 5k, questa verrà anticipata a sabato mattina 15 marzo 2025, raddoppiano quindi le giornate da dedicare allo sport così che tutti possano partecipare e divertirsi recitando da protagonisti assoluti. “La Maratona di Roma sta crescendo sempre di più e sta diventando uno degli appuntamenti agonistici riconosciuti e attesi a livello internazionale. – ha commentato il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri – La qualità dell’organizzazione e il numero record atteso di iscritti confermano le aspettative che ci eravamo dati come amministrazione e la scelta di istituire un numero chiuso è un’ulteriore garanzia di qualità della manifestazione e dei servizi ai partecipanti”. Alla vigilia dei Giochi Olimpici arriva anche il commento del Presidente Fidal Stefano Mei: “Non è un caso se la prossima edizione della Run Rome The Marathon sarà la più partecipata di sempre. C’è sempre più voglia di atletica e di running, anche grazie al periodo d’oro che sta attraversando la nostra Nazionale e alla crescita del nostro movimento. Ci sono sempre più appassionati di ogni età. Correre in uno scenario come quello di Roma è qualcosa di unico e indimenticabile. Occasione che tutti, almeno una volta nella vita, dovrebbero cogliere”.

