ROMA (ITALPRESS) – Domani è il day 8 dell’atletica alle Olimpiadi di Parigi2024. E’ il giorno della finale di Larissa Iapichino nel lungo femminile e delle batterie delle staffette 4×100. La saltatrice azzurra sarà in pedana in serata, dalle 20, per la prima finale olimpica della carriera, centrata grazie al 6.87 centrato in qualificazione, seconda misura del turno dopo il 6.90 della statunitense Tara Davis e meglio del 6.86 della campionessa olimpica in carica Malaika Mihambo (Germania). In programma anche le finali dei 110 ostacoli, dei 200 uomini, dei 400 ostacoli, con la super sfida tra la statunitense Sydney McLaughlin e l’olandese Femke Bol, e del giavellotto maschile.

Di mattina, dalle 11.35, tocca alla staffetta 4×100 maschile, a tre anni dall’oro olimpico di Tokyo: la formazione sarà definita dopo le semifinali dei 200 in programma nella serata di mercoledì. Azzurri nella prima delle due batterie, in ottava corsia: c’è subito il confronto con gli Stati Uniti, oltre alla Gran Bretagna e al Giappone. Avanti le prime tre staffette più due tempi di ripescaggio. Stesso meccanismo per le donne (dalle 11.10): azzurre nella prima batteria, in quarta corsia, anche qui con gli Usa.

La mattinata si apre, invece, con l’eptathlon di Sveva Gerevini: alle 10.05 i 100 ostacoli, la prima delle sette prove, di cui quattro in programma giovedì (anche l’alto, il peso e i 200). Alle 12 il turno di ripescaggio degli 800 metri con Simone Barontini; alle 19.35 infine le semifinali dei 1500 con Sintayehu Vissa e Ludovica Cavalli.

