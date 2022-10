ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia di rating internazionale Moody’s ESG, specializzata nella valutazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance delle principali aziende operanti nei diversi settori economici, ha assegnato ad Atlantia il livello massimo del rating, definito “Advanced”, collocandola nella fascia dell’1% delle migliori imprese valutate a livello globale, su un totale di circa 5.000 imprese monitorate. Atlantia si posiziona inoltre fra le tre società più performanti sul fronte ESG del settore trasporti. Il sensibile miglioramento del rating è dovuto agli avanzamenti effettuati sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, del modello di business, oltre che per le performance conseguite e per la qualità della governance. L’impegno alla trasparenza e alla responsabilità è stato confermato recentemente anche dall’organizzazione indipendente “Fair Tax Foundation” – che ha conferito ad Atlantia, prima azienda in Italia a ottenerlo, l’accreditamento al massimo livello (Gold) per la condotta fiscale responsabile della società – e dall’associazione “Transparency International”, che ha inserito la holding nel proprio Business Integrity Forum, a conclusione di una approfondita istruttoria.

