NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Atlanta sotto 2-1 con Philadelphia nella serie di semifinale della Eastern Conference dell’Nba. Nella notte italiana, di fronte agli oltre 16mila spettatori della State Farm Arena, gli Hawks si arrendono per 127-111 nonostante i 28 punti di Trae Young, top-scorer dell’incontro; tra i Sixers, 27 punti di Joel Embiid, mentre tra i padroni di casa ne realizza 17 l’azzurro Danilo Gallinari, in campo per 30 minuti e a referto anche con 3 rimbalzi. Nelle semifinali della Western Conference, invece, i Phoenix Suns volano sul 3-0 nella serie con i Denver Nuggets, conquistando il terzo round per 116-102: a ‘gelarè la Ball Arena è Nikola Jokic, mattatore dell’incontro con 32 punti.

(ITALPRESS).