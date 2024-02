ROMA (ITALPRESS) – L’Athletica Vaticana sceglie l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. E’ stata siglata oggi la convenzione tra il Coni e l’Associazione sportiva ufficiale della Santa Sede che offre ai soci di Athletica Vaticana tariffe agevolate sulle consulenze specialistiche medico sanitarie dell’IMSS. A firmare l’intesa, presso la Biblioteca “Barbara Di Giacinto” dell’Istituto, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò e il Presidente di Athletica Vaticana, Giampaolo Mattei, alla presenza di Silvia Salis, Vice Presidente Vicario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Vice Presidente di Athletica Vaticana, Valentina Giacometti, del Responsabile dell’IMSS, Giampiero Pastore e di Alessandra Turco, Direttore di Vatican Padel. Grazie alla convenzione in vigore fino al 31 dicembre 2024, l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport – struttura sanitaria e scientifica del Coni che ha il compito istituzionale di tutelare lo stato di salute degli atleti di èlite – garantirà consulenze specialistiche medico-sanitarie, nonchè visite di idoneità medico-sportiva, agonistica e non, a tariffe agevolate in favore dei tesserati e dei collaboratori dell’Associazione della Santa Sede che promuovere una visione fraterna, solidale e inclusiva dello sport.

– foto Athletica Vaticana –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]