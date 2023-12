ROMA (ITALPRESS) – Con l’inedita “Ave Maria” cantata dal rocker Omar Pedrini si è aperta la cena condivisa tra le 40 persone accolte a Palazzo Migliori e gli sportivi di Athletica Vaticana nella solennità mariana dell’Immacolata Concezione. E con la partecipazione del cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa e prefetto del Dicastero per il servizio della carità, che ha invitato a pregare per la pace in Ucraina, in Siria, in Terra Santa, in diverse parti dell’Africa. Per volere di Papa Francesco, a Palazzo Migliori (che si affaccia su Piazza San Pietro) da 4 anni sono accolte persone in povertà e fragilità su iniziativa dell’Elemosineria Apostolica/Dicastero per il servizio della carità, insieme con la Comunità di Sant’Egidio. Athletica Vaticana ha preparato e poi condiviso e animato la cena nel giorno della festa dell’Immacolata: un momento di fraternità “con” e non “per” le persone accolte a Palazzo Migliori. Con alcuni doni utili per combattere il freddo di questi giorni. Durante la cena Pedrini – già leader del gruppo rock Timoria – ha raccontato la sua storia, in semplicità, attraverso le canzoni: in particolare “Sole spento” su espressa richiesta di Erminia, una delle ospiti di Palazzo Migliori. “E’ anzitutto una accorata preghiera rivolta a una donna, madre di figli diversi, in questo momento di guerra che ci fa sentire forte il bisogno della pace” racconta il cantautore che ha intitolato proprio “Ave Maria” il pezzo. “Ho scritto la canzone dedicata a Maria – anche ricordando la mia mamma che ho perduto tanto tempo fa – per il battesimo di mio figlio e l’ho anche cantata in chiesa” confida Pedrini. Per questo “non è in vendita ma è a disposizione per sostenere iniziative solidali per le persone povere e sole”. Nella canzone Pedrini “racconta” tutta la fragilità di un uomo che dà del “tu” alla sofferenza per le sette operazioni al cuore che, fa presente, lo hanno “tenuto in sospeso tra la vita e la morte”. Particolarmente significativa la partecipazione dei rappresentanti del gruppo dei pacers della Maratona di Roma: con loro Athletica Vaticana condivide il servizio alla Mensa della Caritas Roma alla Stazione Termini.

– foto ufficio stampa Athletica Vaticana –

(ITALPRESS).

