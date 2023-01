ROMA (ITALPRESS) – Athletica Vaticana apre al cricket per rilanciare la presenza sportiva della Santa Sede. Attraverso un accordo, che ha carattere storico, il team di cricket – ne fanno parte sacerdoti studenti di atenei e collegi pontifici romani, provenienti da India, Pakistan, Sri Lanka, Inghilterra, Irlanda, Australia – è entrato a fare parte della polisportiva ufficiale vaticana. Un passo significativo per una presenza e testimonianza di unità nel mondo dello sport sotto l’egida del Dicastero per la cultura l’educazione al quale la nuova Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” affida esplicitamente lo sport. L’accordo è stato firmato dal cardinale prefetto Josè Tolentino de Mendonça, con il direttore della squadra di cricket, padre Eamonn O’Higgins, e il presidente di Athletica Vaticana, alla presenza di monsignor Lech Piechota, l’officiale del Dicastero che ha curato l’accordo. Il cricket era praticato in ambito “vaticano” già nel ‘700 e ci sono state numerose partite tra i Pontifici Collegi all’inizio del secolo scorso. La squadra attuale ha iniziato l’attività nel 2014: The Vatican (St.Peter’s) cricket team il nome. In particolare ha dato vita ai “Light of Faith” Tours (in Inghilterra – giocando anche davanti alla regina Elisabetta – Argentina, Kenya, Portogallo e Malta), sostenendo il dialogo ecumenico e interreligioso anche attraverso le partite di cricket. E per portare una testimonianza cristiana nelle periferie e nelle situazioni di disagio, coinvolgendo i più poveri e soprattutto i giovani.

Nella semplice e sobria cerimonia della firma il cardinale de Mendonça ha fatto presente l’importanza di una testimonianza sportiva vaticana unita, incoraggiando Athletica Vaticana a continuare a essere un seme di pace attraverso lo sport. Avere l’opportunità di fare sport è un dono di Dio: proprio con parole di gratitudine al Signore – ha confidato il cardinale – il suo amico Josè Mourinho gli ha risposto telefonicamente agli auguri per il sessantesimo compleanno. Padre O’Higgins ha confermato l’impegno del team di cricket a vivere l’esperienza sportiva con lo spirito di sacerdoti che hanno come primo obiettivo l’annuncio del Vangelo trovando piena condivisione nello stile di Athletica Vaticana, tra inclusione e solidarietà secondo le indicazioni di Papa Francesco. In linea con ciò che è già in campo nell’atletica, nel ciclismo, nel padel, nel taekwondo, oltre che con il team paralimpico e presto con altre novità tra scherma e basket, e pure con il calcio all’occorrenza. Per essere davvero “fratelli tutti”, anche attraverso lo sport.

