ROMA (ITALPRESS) – La “Messa del maratoneta e dello sportivo” sabato 16, alle 18, nella basilica dell’Ara Coeli; la Coppa degli Ultimi assegnata a una donna che attraverso lo sport ha vissuto un percorso di riscatto; 4 staffette solidali che portano il nome di due encicliche (Fratelli tutti e Laudato si) e due esortazioni apostoliche (Evangelii gaudium e Laudate Deum) di Papa Francesco che ha firmato i testimoni per la corsa; un sacerdote che farà da “guida” ai maratoneti meno esperti; la possibilità di scrivere un pensiero personale in risposta “Il mio cuore corre per…”; 25 runner al via e tra questi Sara Vargetto, 15 anni, con il suo sorriso e la sua velocissima sedia a rotelle; un punto tifo a piazza Pio XII, domenica alle 8.45, con la presenza della banda musicale della Gendarmeria vaticana per incoraggiare i maratoneti; il servizio degli atleti alla mensa della Caritas alla stazione Termini. Ecco Athletica Vaticana alla Run Rome the Marathon che si correrà domenica mattina, 17 marzo: sarà l’evento sportivo più partecipato in assoluto in Italia, in qualsiasi disciplina sportiva: oltre 40.000 persone, di 110 Paesi, correranno la distanza classica della maratona (42km195), la staffetta solidale Run4Rome e la stracittadina Fun Run (5 km). Mercoledì mattina 13 marzo gli organizzatori parteciperanno all’udienza generale di Papa Francesco proprio per condividere i contenuti sportivi, sociali e solidali di un evento che coinvolge tutta la città, e non solo. In particolare la Coppa degli Ultimi, realizzata dall’artista romana Barbara Salvucci, e la “Messa del maratoneta e dello sportivo” che sarà presieduta, sabato alle ore 18, all’Ara Cieli, in Campidoglio, dall’arcivescovo Cesare Pagazzi, segretario del Dicastero per la cultura e l’educazione al quale Papa Francesco ha affidato la cura dello sport. Amatori e professionisti si alterneranno nelle letture. Al termine sarà recitata la “Preghiera del maratoneta” – nel segno della Maratona come metafora della vita e dell’esperienza sportiva – e ci sarà la benedizione delle atlete e degli atleti e i tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte del mondo dello sport.

