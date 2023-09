CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Campionati europei a Pescara per atleti over 35, la storica Maratona di Berlino e la benedizione della nuova sede operativa a Palazzo San Calisto: tra il 20 settembre e il 1 ottobre Athletica Vaticana sarà in pista e in strada per rilanciare con i fatti la visione sportiva – inclusiva, fraterna, solidale – di Papa Francesco in una Europa che sta conoscendo tempi di guerra. Per testimoniare che lo sport autentico potrebbe essere un antidoto alle violenze perchè è esperienza di dialogo, riconciliazione e pace che non esclude nessuno.

Sei rappresentanti di Athletica Vaticana parteciperanno agli Europea Masters Athletics Championship a Pescara. Mercoledì 20 settembre, alle 17.30, prenderanno parte alla cerimonia di apertura in Piazza della Rinascita, nel centro della città abruzzese. In accordo con le autorità sportive europee, è la seconda partecipazione di Athletica Vaticana, dopo l’esordio nel 2022, ai Campionati Europei over 35 di atletica leggera. Tra giovedì 21 settembre e domenica 1° ottobre saranno al via Fabio Appetecchia e Paolo Piersanti (100 e 200 metri), Emiliano Morbidelli (10km su strada), Mario Sanelli e Mirko Taliani (mezza maratona) e Giuseppe Zapparata (110 ostacoli).

Gli Europei a Pescara sono una manifestazione nel segno autentico della fraternità e dei valori sportivi, con 61 Stati rappresentati (4800 gli iscritti) e la partecipazione davvero significativa (“fuori classifica” ma il senso di essere agli Europei Master non è solo per “prestazioni agonistiche”) anche di atlete e atleti provenienti da Argentina, Barbados, Brasile, Camerun, Canada, Cile, Corea del sud, Giappone, India, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Portorico, Sri Lanka, Sud Africa, Thailandia, Tunisia e Stati Uniti d’America.

Domenica 24 settembre saranno 4 i rappresentanti di Athletica Vaticana sulle strade di Berlino per correre la prestigiosa Maratona su invito dell’Ambasciata della Germania presso la Santa Sede che, fin dalla nascita dell’associazione polisportiva vaticana, sostiene questa partecipazione, insieme anche alla Nunziatura apostolica a Berlino proprio nel segno di una autentica testimonianza attraverso l’esperienza sportiva. Al via saranno Samuel Anderson, Carlo Pellegrini, Mario Sanelli e Mirko Taliani.

E da mercoledì 20 settembre la comunità di Athletica Vaticana aprirà le porte della sua sede operativa a Palazzo San Calisto. Il rito di benedizione sarà presieduto, alle ore 18.30, dal cardinale Josè Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, al quale il Papa nella Costituzione apostolica “Praedicate evangelium” ha affidato la cura dello sport. Sarà l’occasione anche per presentare il significativo “pellegrinaggio sportivo” ad Assisi, tra il 3 e il 5 novembre, in occasione della San Francesco Marathon con tutti i risvolti spirituali (la Messa del Maratoneta accanto alla Porziuncola e la particolare benedizione agli sportivi italiani da Piazza San Francesco anche nel ricordo della testimonianza di Gino Bartali) e solidali (gli incontri con i ragazzi con disabilità nell’Istituto Serafico e con i più poveri nella Casa di accoglienza “Papa Francesco”).

