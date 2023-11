ASSISI (PERUGIA) (ITALPRESS) – Da ieri pomeriggio ad Assisi per un pellegrinaggio sportivo in occasione della San Francesco Marathon, prevista per domani mattina, la comunità di Athletica Vaticana ha “cantato” il Cantico delle Creature davanti alla tomba di san Francesco anche per “nostro frate sport” e “nostra sorella maratona”. In particolare a San Francesco la “squadra del Papa” ha affidato una accorata preghiera per la pace in Terra Santa, in Ucraina e ovunque si combattano guerre “dimenticate”. E ha rilanciato l’impegno di essere a servizio delle donne e degli uomini di sport vivendo le indicazioni del Papa tra le encicliche francescane “Laudato sì” e “Fratelli tutti”.

Alla preghiera davanti alla tomba di San Francesco – proprio dove Papa Francesco ha firmato l’enciclica “Fratelli tutti” il 4 ottobre 2020 – ha fatto seguito la visita al Sacro Convento con “passo spirituale”. Sempre nella giornata di oggi l’incontro con i ragazzi con disabilità assistiti all’Istituto Serafico, ente ecclesiastico che promuove e svolge attività riabilitativa, psico-educativa e assistenza socio-sanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Ad accogliere la “squadra del Papa” è stata la direttrice, Francesca Di Maolo, e il direttore sanitario che hanno coinvolto Athletica Vaticana nella quotidianità del servizio che l’Istituto Serafico offre ai ragazzi con disabilità e ai loro familiari. A loro Athletica Vaticana ha portato in dono numerosi palloni da volley ricevuti, come segno solidale, dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ricevendo in dono prezioso alcuni manufatti dei ragazzi ospiti dell’Istituto. “Ci prendiamo cura della persona nella sua totalità coniugando principi etici, evidenze scientifiche ed esperienza clinica – ha spiegato la direttrice Di Maolo – La vita prima di tutto: un’attenzione particolare che abbiamo nel rispettare il valore e la dignità della vita. Crediamo che i limiti e le fragilità siano una risorsa per tutta la comunità e fondamentali nello sviluppo di una società più giusta e più umana”.

