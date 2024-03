VERONA (ITALPRESS) – Lunedì 11 marzo un dialogo su “pace e sport” con grandi campioni, Athletica Vaticana e gli studenti veronesi. Una settimana – “Sport Expo Week” – di iniziative gratuite per coinvolgere i più giovani, tra i 3 e i 20 anni, presentando una proposta di cultura sportiva inclusiva e attenta alle questioni sociali. Presenti il sindaco Damiano Tommasi e il vescovo Domenico Pompili. Nella prospettiva della visita del Papa, il 18 maggio, per “L’Arena di Pace”.

“La tregua olimpica, quando lo sport ferma(va?) le guerre”: lunedì 11 marzo a Verona sarà la pace – da costruire anche attraverso l’esperienza sportiva – al centro del dialogo tra grandi campioni, Athletica Vaticana e gli studenti delle scuole superiori della città veneta. L’incontro è il punto partenza di Sport Expo Week, l’evento che il Comune di Verona organizza dal 2007 per offrire agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado la possibilità di conoscere e sperimentare gratuitamente diversi sport, promuovendo uno stile di vita sano e solidale. E stavolta lo sguardo è puntato già al 18 maggio quando a Verona arriverà Papa Francesco per “L’Arena di Pace”.

Il dibattito sulla “tregua olimpica” – a quattro mesi dai Giochi di Parigi – si svolgerà lunedì mattina nel Teatro Camploy. A tracciare le linee di riflessione saranno il sindaco Damiano Tommasi – già calciatore della Nazionale italiana – e il vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili. Porteranno le loro testimonianze alcuni protagonisti, in diversi ambiti, del ruolo dello sport con funzioni diplomatiche e come motore di pace e di fraternità tra diverse culture e religioni.

In particolare Diana Bianchedi, due volte campionessa olimpica di scherma e oggi chief of strategic planning and legacy per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026; Cristiano Musillo, consigliere diplomatico del ministro italiano dello sport e dei giovani; Giampaolo Mattei, presidente di Athletica Vaticana, l’associazione polisportiva della Santa Sede; Sara Simeoni, veronese, campionessa olimpica e già primatista mondiale di salto in alto, ha preso parte a tre edizioni dei Giochi con boicottaggi nel 1976, nel 1980 e nel 1984; Simone Perrotta, campione del mondo di calcio 2006 e membro del consiglio direttivo dell’Associazione italiana calciatori. A moderare il dialogo sarà il giornalista Alessandro Alciato.

Significativa la partecipazione degli studenti del triennio delle scuole secondarie superiori di secondo grado del Veronese.

Tra due anni Verona ospiterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e la cerimonia di apertura della Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina (il 22 febbraio e il 6 marzo 2026).

In tutta la città di Verona lunedì 11 prenderanno il via anche tantissime iniziative: un’intera settimana dedicata alla promozione sportiva e al coinvolgimento diretto dei più giovani, tra i 3 e i 20 anni. La consueta tre giorni sportiva nella Fiera di Verona tra venerdì 15 e domenica 17 marzo – nel 2023 i visitatori sono stati 40.000 mila, gli stand 40 per 60 discipline – sarà infatti preceduta quest’anno da “Sport Expo and the City” che, appunto da lunedì fino a venerdì 15, porterà lo sport – anche le discipline meno conosciute – capillarmente nel tessuto cittadino con iniziative popolari e gratuite. Coinvolte direttamente tutte le realtà sportive, a cominciare dalla squadra di calcio dell’Hellas Verona.

